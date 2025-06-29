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Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

За принятие закона проголосовали 51 сенатор, против — 49.

Источник: Аргументы и факты

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента Дональда Трампа, получивший название «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.

Этот документ был подготовлен для реализации планов Трампа по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот. В то же время, по оценкам бюджетного управления Конгресса, принятие этого закона приведет к росту дефицита бюджета и увеличению государственного долга.

В мае нижняя палата Конгресса одобрила аналогичный законопроект, который сочетает меры по сокращению расходов с расширением налоговых льгот. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию, поскольку он предполагает значительные изменения в финансовой политике страны. В результате таких мер ожидается увеличение долговых обязательств государства и дефицита бюджета.

В субботу вечером Сенат, под руководством республиканцев, провел длительное и напряженное голосование по данному вопросу. В итоге за принятие закона проголосовали 51 сенатор, против — 49.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал закон о сокращении федеральных расходов США угрозой для американской экономики. Он также призвал «убить» эту инициативу.

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