Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

Этот документ был подготовлен для реализации планов Трампа по сокращению федеральных расходов и предоставлению значительных налоговых льгот. В то же время, по оценкам бюджетного управления Конгресса, принятие этого закона приведет к росту дефицита бюджета и увеличению государственного долга.