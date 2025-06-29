С 1 июля в Челябинской области произойдет плановое повышение тарифов на ЖКУ

Средний рост платежа составит 18%, в отдельных городах (Челябинск, Магнитогорск и Копейск) — 19,9%. Для сравнения: в среднем по России платежи вырастут на 11,9%.
«Без повышения тарифов возможен дефицит финансирования отрасли, ведущий к перебоям в поставках ресурсов, задержкам зарплат и отсутствию средств на ремонт», — говорят эксперты.
Так, в июле цены на газ для предприятий вырастут на 21,3%, на электроэнергию — на 11,6%, что отразится на тарифах для населения.
Кроме того, впервые в России в тарифы заложены средства на ремонт и модернизацию сетей, что необходимо для повышения качества услуг.
Тарифы на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2025 года. На примере Челябинска: с 1 июля за холодную воду придется платить 39 рублей 56 копеек за кубометр — плюс 19,6%; водоотведение — 26 рублей 41 копейку (+6,15%); горячую воду — 2 тыс. 148 рублей 63 копейки за Гкал (+22,8)%, отопление — аналогично. Тариф на вывоз мусора с нового месяца вырастет на 18% для жильцов многоквартирных домов — 124 рубля 58 копеек на человека. Электроэнергия — рост на 12,5% (тариф устанавливается на федеральном уровне), газ — рост на 10,3%.
Конкретный пример: типовая квартира 54 квадратных метра с газовой плитой, прописана семья из трех человек. Плата за все коммунальные услуги (свет, отопление, горячая и холодная вода, канализация, газ, вывоз мусора) составит 9 тыс. 541 рубля 63 копейки. Плюс к расходам составит 1 тыс. 583 рубля 64 копейки.
Южноуральцы, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% дохода семьи (или 11% в отдельных случаях), могут оформить субсидию, обратившись в управление социальной защиты.