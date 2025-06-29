С 1 июля в Челябинской области произойдет плановое повышение тарифов на ЖКУ

Тарифы на коммунальные услуги для населения с 1 июля 2025 года. На примере Челябинска: с 1 июля за холодную воду придется платить 39 рублей 56 копеек за кубометр — плюс 19,6%; водоотведение — 26 рублей 41 копейку (+6,15%); горячую воду — 2 тыс. 148 рублей 63 копейки за Гкал (+22,8)%, отопление — аналогично. Тариф на вывоз мусора с нового месяца вырастет на 18% для жильцов многоквартирных домов — 124 рубля 58 копеек на человека. Электроэнергия — рост на 12,5% (тариф устанавливается на федеральном уровне), газ — рост на 10,3%.