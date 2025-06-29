Эксперт Манкевич объяснил сокращение торговли между РФ и КНР

Снижение российско-китайской торговли в первые 5 месяцев 2025 года обусловлено резкими колебаниями курса рубля, а также снижением поставок российских энергоносителей в КНР, сказал Спутнику председатель РАСПП Виталий Манкевич.
За январь-май РФ и КНР наторговали на $88,796 млрд, сократились и экспорт, и импорт. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на $38,886 млрд (-6,6%), поставки из РФ в КНР составили $49,91 млрд, сократившись на 9,5%. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил $17,7 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на $9,602 млрд, КНР в РФ — на $8,101 млрд.
Манкевич отметил, что данные по российско-китайской торговли в долларах не совсем объективно отражают общую ситуацию, так как российский рубль укрепился по отношению к доллару с начала года на 38% — со 113 рублей за доллар в январе до 82 рублей за доллар в мае.
«При этом РФ и КНР практически не торгуют в долларах между собой, используя национальные валюты. Поэтому исчисление товарооборота РФ и КНР в долларах не отражает реальной картины», — сказал Манкевич. 8 мая президент России Владимир Путин сообщил, что торговля между Россией и Китаем осуществляется преимущественно в рублях и юанях, что обеспечивает защиту от влияния третьих стран.
Вторым фактором Манкевич отметил значительное сокращение экспорта энергоносителей из РФ в КНР в январе-апреле поставки. По данным ГТУ КНР, за первые 4 месяца Россия поставила Китаю нефти на $17 млрд, что на 24% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Сократились и поставки СПГ из РФ в КНР на 28,1% по сравнению с январем-апрелем 2024 года.
«Энергоносители поставляются из РФ в КНР в основном по долгосрочным контрактам, и по итогам года их экспорт может повторить показатели 2024 года, или даже превзойти их. Но мы не наблюдаем снижения несырьевого неэнергетического экспорта РФ в КНР, и критически важные китайские товары поступают в Россию в прежних объемах», — сказал Манкевич. Он также напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили ускорить работу по строительству газопровода «Сила Сибири-2», что позволит нарастить поставки газа в КНР.
При этом Манкевич отметил, что в физическом выражении российско-китайский товарооборот не только не снижается, но и растет, например, по железной дороге. В марте первый замглавы РЖД Сергей Павлов сообщил, что за первые 2 месяца рост объем перевозок грузов между РФ и КНР грузов по железной дороге вырос на 9%, и по итогам года рост может составить минимум 8%. В 2024 году по железным дорогам в сообщении между Россией и Китаем были перевезены рекордные 175 млн тонн грузов, рост по сравнению с 2023 годом составил 9%. В апреле казахстанский оператор железных дорог сообщил, что перевозки по маршруту КНР-РФ-КНР увеличились на 30% в первом квартале 2025 года.