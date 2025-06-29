Эксперт Манкевич объяснил сокращение торговли между РФ и КНР

При этом Манкевич отметил, что в физическом выражении российско-китайский товарооборот не только не снижается, но и растет, например, по железной дороге. В марте первый замглавы РЖД Сергей Павлов сообщил, что за первые 2 месяца рост объем перевозок грузов между РФ и КНР грузов по железной дороге вырос на 9%, и по итогам года рост может составить минимум 8%. В 2024 году по железным дорогам в сообщении между Россией и Китаем были перевезены рекордные 175 млн тонн грузов, рост по сравнению с 2023 годом составил 9%. В апреле казахстанский оператор железных дорог сообщил, что перевозки по маршруту КНР-РФ-КНР увеличились на 30% в первом квартале 2025 года.