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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik.com

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 519,27 тенге, продажа 521,00 тенге;
  • евро: покупка 606,21 тенге, продажа 611,61 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,64 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 517,67 тенге, продают по 523,65 тенге;
  • евро: покупка 603,18 тенге, продажа 610,23 тенге;
  • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар покупают по 519,21 тенге, продают по 522,21 тенге;
  • евро: покупка 606,44 тенге, продажа 610,97 тенге;
  • рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,58 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,39 тенге, 1 евро 609,58 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.