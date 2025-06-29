Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,27 тенге, продажа 521,00 тенге;
- евро: покупка 606,21 тенге, продажа 611,61 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,64 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,67 тенге, продают по 523,65 тенге;
- евро: покупка 603,18 тенге, продажа 610,23 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,21 тенге, продают по 522,21 тенге;
- евро: покупка 606,44 тенге, продажа 610,97 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,58 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,39 тенге, 1 евро 609,58 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.