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WP: закон Грэма о санкциях против РФ приведет США к торговой войне с миром

Газета отметила, что Штаты наступают на свои же грабли назло Владимиру Путину.

Источник: Аргументы и факты

Принятие Соединенными Штатами Америки законопроекта о санкциях против РФ, предложенного известным своей антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*, приведет их к торговой войне почти со всем миром. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«На бумаге законопроект, подразумевающий самые жесткие и имеющие глубокие последствия торговые санкции против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема. США наступают на свои же грабли назло президенту РФ Владимиру Путину», — отмечается в публикации.

Грэм совместно с группой сенаторов внес законопроект на рассмотрение в Конгресс в начале апреля. Документ предполагает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не рассматривать данный проект.

* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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