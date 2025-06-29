WP: закон Грэма о санкциях против РФ приведет США к торговой войне с миром

Принятие Соединенными Штатами Америки законопроекта о санкциях против РФ, предложенного известным своей антироссийской риторикой сенатором Линдси Грэмом*, приведет их к торговой войне почти со всем миром. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«На бумаге законопроект, подразумевающий самые жесткие и имеющие глубокие последствия торговые санкции против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема. США наступают на свои же грабли назло президенту РФ Владимиру Путину», — отмечается в публикации.
Грэм совместно с группой сенаторов внес законопроект на рассмотрение в Конгресс в начале апреля. Документ предполагает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не рассматривать данный проект.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.