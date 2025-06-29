WP: закон Грэма о санкциях против РФ приведет США к торговой войне с миром

Грэм совместно с группой сенаторов внес законопроект на рассмотрение в Конгресс в начале апреля. Документ предполагает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не рассматривать данный проект.