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Чехлы только вредят: Водителям раскрыли способы защиты автомобиля от нагревания в жару

Жаркое лето создаёт трудности и для автомобилей, которые лучше защитить от нагревания. Как минимизировать влияние солнца на машину, рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Источник: Life.ru

Современные автомобили не требуют особенной защиты от солнца, но стоит учитывать некоторые факторы. По словам эксперта, основной свет попадает через лобовое стекло. Через него нагреваются сиденья, передняя панель и руль.

«Лучше поставить экран на переднее стекло, можно и на заднее, если оно тоже имеет сильный наклон. Тонировка спасает лишь отчасти, потому что машина на самом деле нагревается очень сильно и через кузов. Тёмная машина нагревается сильнее», — приводит комментарий Кадакова радио Sputnik.

Место парковки также имеет значение. Автоэксперт советует ставить машину в тени, особенно, если это парковка на долгое время.

А вот чехлы Кадаков не рекомендует. По его словам чехлы изнашивают машину, трение повреждает краску. Также важна регулярная мойка автомобиля в любое время года.

А чтобы машина не увязла летом в песке, эксперты советуют снижать давление в шинах. Это улучшает проходимость автомобиля даже на снегу и по грязи.