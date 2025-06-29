Чехлы только вредят: Водителям раскрыли способы защиты автомобиля от нагревания в жару

«Лучше поставить экран на переднее стекло, можно и на заднее, если оно тоже имеет сильный наклон. Тонировка спасает лишь отчасти, потому что машина на самом деле нагревается очень сильно и через кузов. Тёмная машина нагревается сильнее», — приводит комментарий Кадакова радио Sputnik.