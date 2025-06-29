Жители еще восьми аварийных домов Красноярска переедут в новые квартиры

Работы ведутся по линии краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». В текущем году она предусматривает финансирование в 300 миллионов рублей и расселение домов не только в столице региона, но и в следующих населенных пунктах: Минусинск, Енисейск, Дудинка, село Богучаны.