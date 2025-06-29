Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители еще восьми аварийных домов Красноярска переедут в новые квартиры

КРАСНОЯРСК, 29 июня, ФедералПресс. В Красноярске пройдет расселение восьми аварийных домов. Речь идет о 37 квартирах суммарной площадью до 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Freepik

«Компенсации получат 18 собственников, еще 19 квартир для переселенцев будут приобретены на вторичном рынке жилья», — добавили в пресс-службе.

Речь идет о ветхих домах по следующим адресам: ул. Озерная, 30/3, ул. Краснопресненская, 36, ул. Краснопресненская, 26, ул. Краснопресненская, 29, ул. Калинина, 7, ул. Калинина, 9, ул. Армейская, 25, ул. Армейская, 27.

Работы ведутся по линии краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». В текущем году она предусматривает финансирование в 300 миллионов рублей и расселение домов не только в столице региона, но и в следующих населенных пунктах: Минусинск, Енисейск, Дудинка, село Богучаны.

Ранее в интервью «ФедералПресс» глава департамента градостроительства Красноярска Сергей Шикунов рассказал о ситуации в отрасли, а также издание сообщало, что жилые дома и ТЦ хотят построить на месте «Красноярского хлеба».