Расширение регулируемого оборота криптовалют ожидается в Казахстане

«В условиях растущего розничного спроса на операции по купле-продаже криптовалют, а также в результате ухода граждан на нерегулируемые зарубежные крипторынки, возникает необходимость создания в рамках национальной юрисдикции легального и прозрачного канала для осуществления обменных операций с криптовалютами. Создание такого канала позволит вывести крипто-транзакции из теневого оборота, обеспечить их прозрачность, повысить уровень правовой защищенности крипто-пользователей и усилить контроль за их оборотом», — сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции Respublica.
В этой связи, пояснил он, будет введено регулирование криптооборота на территории всей страны через внедрение института лицензированных провайдеров услуг по обмену криптовалют, функционирующих на общенациональном уровне.
«Указанные провайдеры будут осуществлять деятельность в контролируемой среде по совершению обменных операций с криптовалютами с соблюдением регуляторных требований, установленных законодательством Республики Казахстан, на основании лицензии Национального банка», — добавил глава Нацбанка.
Наряду с этим, отметил он, расширение регулируемого оборота криптовалют требует применения взвешенного и сбалансированного подхода, учитывающего как экономические возможности, так и присущие крипторынку такие риски, как высокая ценовая волатильность криптовалют, отсутствие централизованных гарантий, а также значительные кибер-риски, включая потерю доступа к средствам, компрометацию данных и случаи взлома.
«С учетом вышеизложенного, на начальной фазе функционирования регулируемой инфраструктуры гражданам будет доступна возможность приобретения криптовалют исключительно пределах установленных лимитов и ограничений, обеспечивающих минимизацию потенциальных рисков для лиц, не обладающих достаточным уровнем финансовой и цифровой грамотности. При этом сохраняется действующий запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа на территории страны. Национальная валюта — тенге будет оставаться единственным законным средством платежа. Расчеты по операциям с криптовалютами будут осуществляться через контролируемый крипто-фиатный канал», — уточнил руководитель регулятора.
Вместе с тем, по его словам, меж-юрисдикционная интеграция новых розничных крипто-провайдеров с криптобиржами Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), позволит сформировать единый крипторынок страны.
«Это обеспечит доступ к широкому спектру сопутствующих сервисов в легальной и безопасной среде, включая хранение, обмен и торговлю с цифровыми активами. Блок законодательных поправок, связанных с расширением регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов через лицензируемых Национальным банком провайдеров обмена криптовалют, включен в сопутствующий проект закона Республики Казахстан “Об искусственном интеллекте” (находится на рассмотрении в мажилисе парламента РК)», — сообщил Сулейменов.
Ранее депутаты направили председателю Национального банка Тимуру Сулейменову и генпрокурору Асылову запрос, в котором указали на критические проблемы в сфере регулирования криптоактивов в Казахстане. В запросе подчеркивается отсутствие системы хранения изъятых криптоактивов, активное вовлечение молодежи в серый крипторынок через блогеров и «коучей», участие коммерческих банков в обслуживании теневых операций, а также бездействие в отношении нелегальных криптобирж. Фракция Respublica предложила срочные меры: создание государственного резерва криптоактивов, лицензирование крипто-коучей, усиление контроля за банками и блокировку нелицензированных платформ, чтобы предотвратить угрозу финансовой безопасности и подрыва доверия к государственным институтам.