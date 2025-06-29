Расширение регулируемого оборота криптовалют ожидается в Казахстане

Ранее депутаты направили председателю Национального банка Тимуру Сулейменову и генпрокурору Асылову запрос, в котором указали на критические проблемы в сфере регулирования криптоактивов в Казахстане. В запросе подчеркивается отсутствие системы хранения изъятых криптоактивов, активное вовлечение молодежи в серый крипторынок через блогеров и «коучей», участие коммерческих банков в обслуживании теневых операций, а также бездействие в отношении нелегальных криптобирж. Фракция Respublica предложила срочные меры: создание государственного резерва криптоактивов, лицензирование крипто-коучей, усиление контроля за банками и блокировку нелицензированных платформ, чтобы предотвратить угрозу финансовой безопасности и подрыва доверия к государственным институтам.