Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений

Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, а также таможенника или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, составляет 500−800 рублей. А после внесения изменений за это правонарушение водителя оштрафуют на 7−10 тыс. руб. За рецидив же автомобилиста лишат водительских прав на срок до шести месяцев.