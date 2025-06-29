Узбекистан впервые стал членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации

Председатель Таможенного комитета выразил благодарность за принятие Узбекистана в Аудиторский комитет Всемирной таможенной организации и уверенность в том, что республика внесет еще больший вклад в обеспечение финансовой прозрачности, эффективного управления и подотчетности в рамках организации.