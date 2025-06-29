Узбекистан впервые стал членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации

В Брюсселе прошла ежегодная сессия Всемирной таможенной организации, в ходе которой избрали председателя и зампреда Совета, членов Политического комитета, а также председателей, заместителей и членов Финансового и Аудиторского комитетов.
Впервые в истории независимого Узбекистана страна была избрана членом Аудиторского комитета Всемирной таможенной организации.
Председатель Таможенного комитета выразил благодарность за принятие Узбекистана в Аудиторский комитет Всемирной таможенной организации и уверенность в том, что республика внесет еще больший вклад в обеспечение финансовой прозрачности, эффективного управления и подотчетности в рамках организации.
Деятельность Узбекистана в рамках Аудиторского комитета будет способствовать укреплению потенциала ВТО и служить интересам всех государств-членов в равной степени.
Для справки: Аудиторский комитет Всемирной таможенной организации занимается эффективным контролем за ее финансовой и внутренней деятельностью, в его состав избирают представителей 12 стран.