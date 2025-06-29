В Атырауской области начали строить завод по фракционированию сжиженного газа с Кашагана

В настоящее время ведутся работы нулевого цикла: осуществляется планировка территории, подготовка основания и котлованов для закладки фундаментов под оборудование, а также сварочные работы на газопроводе СНГ. На объект доставлена первая партия резервуаров для хранения сжижённого газа.