В Атырауской области начали строить завод по фракционированию сжиженного газа с Кашагана

Отмечается, что проект направлен на обеспечение стабильных поставок СНГ на внутренний рынок и сокращение дефицита газомоторного топлива.
С ходом реализации проекта ознакомился вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов, посетив строительную площадку в рамках рабочей поездки. В ходе осмотра были обсуждены текущий статус работ и дальнейшие планы по вводу объекта в эксплуатацию.
В настоящее время ведутся работы нулевого цикла: осуществляется планировка территории, подготовка основания и котлованов для закладки фундаментов под оборудование, а также сварочные работы на газопроводе СНГ. На объект доставлена первая партия резервуаров для хранения сжижённого газа.
Приём первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке планируется в декабре 2025 года.
Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным элементом развития газоперерабатывающей отрасли Казахстана.