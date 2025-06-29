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В Атырауской области начали строить завод по фракционированию сжиженного газа с Кашагана

АЛМАТЫ, 29 июн — Sputnik. В Атырауской области стартовало строительство завода по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с месторождения Кашаган, сообщили в Минэнерго Казахастана.

Источник: Пресс-служба Минэнерго Казахстана

Отмечается, что проект направлен на обеспечение стабильных поставок СНГ на внутренний рынок и сокращение дефицита газомоторного топлива.

С ходом реализации проекта ознакомился вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов, посетив строительную площадку в рамках рабочей поездки. В ходе осмотра были обсуждены текущий статус работ и дальнейшие планы по вводу объекта в эксплуатацию.

говорится в сообщении

В настоящее время ведутся работы нулевого цикла: осуществляется планировка территории, подготовка основания и котлованов для закладки фундаментов под оборудование, а также сварочные работы на газопроводе СНГ. На объект доставлена первая партия резервуаров для хранения сжижённого газа.

Приём первой партии газа для дальнейшей реализации на внутреннем рынке планируется в декабре 2025 года.

Проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны и станет важным элементом развития газоперерабатывающей отрасли Казахстана.