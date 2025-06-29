В Башкирии появятся еще 2 крупных логистических центра. Один из них будет построен под Уфой в районе села Михайловка, второй — в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района. Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров.
Так, оптово-распределительный центр под Уфой привлечет 2,34 млрд рублей инвестиций. Комплекс площадью 33,43 тысячи квадратных метров должны построить к 2030 году. Сейчас его планируют включить в перечень приоритетных для предоставления мер господдержки.
«Строительство оптово-распределительного центра в Уфимском районе — это важный шаг к улучшению инфраструктуры региона. Социальный эффект от проекта выразится в создании 40 новых рабочих мест. Ожидается, что новый центр станет ключевым узлом для хранения товаров промышленного и хозяйственного назначения, что, в свою очередь, обеспечит доступность товаров для наших граждан», — пояснил Аскаров.
Второй центр — логистический, он создаст до 1000 рабочих мест и привлечет 7,4 миллиарда рублей для строительства помещений общей площадью 112 тысяч квадратных метров.
Соглашения о строительстве новых центров были подписаны на полях ПМЭФ-2025. Всего в Башкирии в работе находятся 28 инвестпроектов в оптово-логистической сфере с общим объемом инвестиций порядка 100 млрд рублей.