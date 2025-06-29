Курс доллара в обменниках приблизился к 524 тенге

По данным портала kurs.kz, разница между покупкой и продажей валюты варьируется от города к городу, но общая картина остаётся стабильной.
В Астане доллар продают по 524 тенге, а покупают по 518. Евро здесь немного подешевел — курс покупки составляет 603 тенге, а продажа — 610. Российский рубль также не демонстрирует резких колебаний: его можно продать по 6,5 тенге, а купить по 6,65.
В Алматы доллар обменивают по цене 519,5−521 тенге, евро — 607−611, а рубль — в пределах 6,5−6,6 тенге. Похожая ситуация наблюдается и в Шымкенте, где американская валюта немного дешевле: от 518,5 тенге за покупку до 521,5 — за продажу. Евро держится в диапазоне 608−612, а рубль — 6,52−6,57.
Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 609,58 тенге, а рубля — 6,63, что почти совпадает с рыночными значениями.
Несмотря на колебания в пределах пары тенге, валютный рынок остаётся в рамках прогнозируемой динамики, без резких скачков. Финансовые аналитики не ожидают серьёзных изменений в ближайшие дни, однако традиционно советуют следить за внешними факторами — от ситуации на международных рынках до внутренних новостей.