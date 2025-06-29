Курс доллара в обменниках приблизился к 524 тенге

В Астане доллар продают по 524 тенге, а покупают по 518. Евро здесь немного подешевел — курс покупки составляет 603 тенге, а продажа — 610. Российский рубль также не демонстрирует резких колебаний: его можно продать по 6,5 тенге, а купить по 6,65.