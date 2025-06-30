Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 30 июня после выходных

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 июня, субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля немного потерял. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.