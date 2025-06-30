Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 30 июня после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 30 июня 2025 года, понедельник. В частности, курс евро и курс доллара выросли, а курс российского рубля стал ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 30 июня, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9663 белорусского рубля, 1 евро — 3,4736 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7738 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 27 июня, субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля немного потерял. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0047 белрубля, курс евро подрос на 0,0012 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0019 белрубля.
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