Эксперты предсказали стоимость рубля в следующем квартале

В начале года многие считали курс рубля завышенным. Однако по итогам первого полугодия российская валюта не только не ослабла, но и продолжила укрепляться. Сейчас курс доллара на межбанке составляет примерно 78,5 рубля, а юаня на Московской бирже — около 10,94 рубля. Несмотря на колебания рынка, во втором квартале рубль продолжал укрепляться, приближаясь к максимальным значениям 2022 года и доковидного периода. Это положительно сказывается на инфляции, но создает сложности для российских экспортеров и бюджета. Означает ли это, что сильный рубль сохранится надолго и какие факторы будут влиять на его курс в будущем — в ежеквартальном опросе экспертов «Известий».