Эксперты предсказали стоимость рубля в следующем квартале

В начале года многие считали курс рубля завышенным. Однако по итогам первого полугодия российская валюта не только не ослабла, но и продолжила укрепляться. Сейчас курс доллара на межбанке составляет примерно 78,5 рубля, а юаня на Московской бирже — около 10,94 рубля. Несмотря на колебания рынка, во втором квартале рубль продолжал укрепляться, приближаясь к максимальным значениям 2022 года и доковидного периода. Это положительно сказывается на инфляции, но создает сложности для российских экспортеров и бюджета. Означает ли это, что сильный рубль сохранится надолго и какие факторы будут влиять на его курс в будущем — в ежеквартальном опросе экспертов «Известий».
Укрепление рубля во втором квартале происходило независимо от внешних условий и макроэкономической ситуации. Несмотря на приостановку переговоров о перемирии на Украине, долгий период низких цен на нефть по сравнению с прошлым годом и признаки замедления экономики, российская валюта не потеряла позиций. Например, по отношению к юаню рубль вырос примерно на 5% за три месяца, аналогичная динамика наблюдалась и к доллару.
В целом ситуация выглядит неожиданной. Многие инвесторы занимали короткие позиции по рублю в ожидании его ослабления, но этого не случилось. Среди причин называли как конъюнктурные, так и фундаментальные факторы: отсутствие валютных инвестиционных инструментов, сокращение инвестиций и кредитования России, снижение процентных доходов нерезидентов и, соответственно, спроса на валюту. Ситуация остается крайне нестандартной, выходя за рамки привычного для россиян контекста — поэтому особенно интересно узнать мнения экспертов о перспективах российской валюты.