В Госдуме хотят повысить пенсию сельским медработникам на 25%

В России фиксируется проблема нехватки медицинских кадров. Одним из вариантов ее решения могут стать пенсионные льготы. Депутат Ярослав Нилов сообщил в Telegram-канале о внесении в Госдуму проекта по повышению пенсий медикам сельской местности. Именно там наблюдается наибольший дефицит кадров, уточнил он.
Парламентарий добавил, что, при принятии закона, его действие будет распространяться на врачей, которые проработали в сельской местности не менее 25 лет. Он отметил, что вопрос дефицита медицинских кадров регулярно поднимается депутатами всех фракций.
«Неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии», — сказано в пояснительной записке.
В России, между тем, впервые ввели госстандарт на школьную форму. Он позволит сделать одежду удобной для учебы сидя и в движении.