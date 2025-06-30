Доцент Мирзабалаева: регионы могут предоставлять пенсионерам льготы на проезд

Также одиноко живущим пенсионерам или тем, кто проживает с неработающими родственниками пенсионного возраста либо инвалидами I и (или) II групп, может быть предоставлена компенсация за оплату капитального ремонта. Для лиц старше 70 лет она составляет 50%, а для тех, кто достиг 80 лет — 100%.