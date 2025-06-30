Доцент Мирзабалаева: регионы могут предоставлять пенсионерам льготы на проезд

Российским пенсионерам предусмотрен ряд льгот. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
По ее словам, пенсионеры имеют право на налоговые льготы по имуществу, а также на земельный налоговый вычет в размере шести соток. Кроме того, региональные власти могут предоставлять скидки на проезд в общественном транспорте от 20 до 100%.
«Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсируют затраты на проезд по России к месту отдыха и обратно один раз в два года», — отметила Мирзабалаева.
Также одиноко живущим пенсионерам или тем, кто проживает с неработающими родственниками пенсионного возраста либо инвалидами I и (или) II групп, может быть предоставлена компенсация за оплату капитального ремонта. Для лиц старше 70 лет она составляет 50%, а для тех, кто достиг 80 лет — 100%.
Подробную информацию о льготах и порядке их оформления можно найти на портале «Госуслуги» и сайте Социального фонда России.
Также профессор разъяснил, каким категориям пенсионеров повысят выплаты.