В Госдуме рассказали, кому прибавят пенсии в июле 2025 года и на каком основании

Если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы — назначается ежемесячная прибавка по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.