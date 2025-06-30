В Госдуме рассказали, кому прибавят пенсии в июле 2025 года и на каком основании

С 1 июля 2025 года в России определённые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты и надбавки. Изменения коснутся тех, кто прекратил трудовую деятельность, достиг 80-летнего возраста, получил группу инвалидности или стал опекуном нетрудоспособных иждивенцев. Об этом рассказали ТАСС в Государственной думе РФ.
Гражданам, которым исполняется 80 лет в июле, будет назначена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек вместо базовых 8 907 рублей 70 копеек. Повышение происходит автоматически при условии корректного отражения данных в базе Социального фонда России. При необходимости пенсионеры могут лично обратиться в фонд для подтверждения информации.
Также с июля увеличенные выплаты получат лица, которым в июне была установлена первая группа инвалидности. Им будет выплачиваться двойная фиксированная часть пенсии в размере 17 815 рублей 40 копеек вне зависимости от возраста.
Если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы — назначается ежемесячная прибавка по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.
Для пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в июне, с июля начнётся выплата пенсии в полном размере с учётом всех ранее не применённых индексаций. Перерасчёт производится автоматически и может отразиться на суммах выплат через два-три месяца.
Июль традиционно становится месяцем внесения точечных изменений — перерасчётов пенсий и назначения надбавок, которые предусмотрены законом при наличии соответствующих юридически значимых обстоятельств: достижении определённого возраста, прекращении работы, изменении состава семьи или установлении инвалидности.
Также сообщалось, что российским пенсионерам предусмотрен ряд льгот.