Водительские права подорожают в два раза

Так, сбор за оформление водительских прав увеличится в два раза: за удостоверение старого образца придётся заплатить 4 тысячи рублей, а за новое — 6 тысяч. Также подорожает выдача международных водительских прав — с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей.