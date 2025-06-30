Водительские права подорожают в два раза

С сентября власти планируют повысить ряд транспортных пошлин, сообщает издание «Известия» со ссылкой на проект закона Минфина России.
Автомобилисты уже назвали штрафы за шум в размере 20 тысяч рублей «чрезмерными».
Так, сбор за оформление водительских прав увеличится в два раза: за удостоверение старого образца придётся заплатить 4 тысячи рублей, а за новое — 6 тысяч. Также подорожает выдача международных водительских прав — с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей.
Стоимость получения паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет на 50% и составит 1,2 тысячи рублей. Внесение изменений в этот документ будет стоить 525 рублей вместо нынешних 350.
Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также увеличится: для бумажного варианта — с 500 до 1,5 тысячи рублей, а для пластикового — до 4,5 тысячи рублей (сейчас 1,5 тысячи).
Выдача государственных автомобильных номеров подорожает с 2 до 3 тысяч рублей. За транзитные номера с сентября придётся платить 300 рублей за бумажные (вместо 200) и 2,4 тысячи рублей за металлические (вместо 1,6 тысячи).
Ранее адвокат дал исчерпывающий ответ, кому при разводе достанется автомобиль.