Эксперт Симонов рассказал об особенностях месторождения лития в Шевченко

«Я бы не преувеличивал значение этих литиевых проектов. Мы действительно получили контроль над достаточно крупным литиевым месторождением, но обратите внимание, как там этот литий залегает. Он залегает на глубине 600 метров, это достаточно тяжелое месторождение, коммерчески привлекательным оно сейчас точно не является», — сказал Симонов.