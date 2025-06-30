Литий на месторождении в освобожденном ВС РФ Шевченко в ДНР залегает на глубине порядка 600 метров, его добыча не является коммерчески привлекательной. Об этом aif.ru заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.
«Я бы не преувеличивал значение этих литиевых проектов. Мы действительно получили контроль над достаточно крупным литиевым месторождением, но обратите внимание, как там этот литий залегает. Он залегает на глубине 600 метров, это достаточно тяжелое месторождение, коммерчески привлекательным оно сейчас точно не является», — сказал Симонов.
Эксперт добавил, что рассказы о том, как мало лития на планете, являются «полной чушью».
«Лития много, просто он залегает разными способами и разными способами его можно извлекать. На территориях, которые мы освобождаем, рудные запасы лития. Они очень дорогие в извлечении, я неслучайно говорю, что глубина залегания лития там порядка 600 метров», — резюмировал Симонов.
Ранее западные СМИ писали, что Вооруженные силы РФ установили контроль над значимым месторождением лития, который находится вблизи населенного пункта Шевченко в ДНР.
Военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что в обороне Шевченко, возле которого находится крупное месторождение лития, со стороны ВСУ участвовали наемники и офицеры НАТО.