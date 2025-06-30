Россиянам объяснили, в каких случаях выгодно купить пенсионные коэффициенты

«Чем больше будет ИПК, тем будет выше размер страховой пенсии, поэтому приобретение ИПК увеличивает её размер. Данный инструмент наиболее актуален для тех пенсионеров, кому не хватает нескольких ИПК и (или) нескольких лет страхового стажа. Также покупка ИПК актуальна для самозанятых, поскольку эта категория не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и у них, соответственно, не формируются ИПК», — объяснил экономист.