Россиянам объяснили, в каких случаях выгодно купить пенсионные коэффициенты

Граждане РФ могут приобрести индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), что позволит увеличить размер пенсии. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Покупка индивидуальных пенсионных коэффициентов, “покупка страхового стажа” — это неофициальные названия механизма добровольного участия гражданина в обязательном пенсионном страховании», — отметил он.
Приобрести ИПК могут самозанятые, россияне, работающие за пределами территории РФ и граждане, постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, для уплаты страховых взносов за себя.
«Чем больше будет ИПК, тем будет выше размер страховой пенсии, поэтому приобретение ИПК увеличивает её размер. Данный инструмент наиболее актуален для тех пенсионеров, кому не хватает нескольких ИПК и (или) нескольких лет страхового стажа. Также покупка ИПК актуальна для самозанятых, поскольку эта категория не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и у них, соответственно, не формируются ИПК», — объяснил экономист.
По словам Балынина, в 2025 году стоимость покупки одного ИПК составляет 60771,6 ₽ При этом минимальный размер взноса за полный 2025 год составляет 59 241,6 ₽ (если будет перечислено меньше, то у гражданина будет сформировано менее 1 года страхового стажа). Эта сумма рассчитывается по формуле произведения трёх множителей (МРОТ, 22% и 12 месяцев).
«Соответственно: 22440*22%*12 месяцев = 59241,6 ₽ (позволяет сформировать 0,975 ИПК). Максимальный размер добровольного взноса рассчитывается путём умножения полученного результата на 8, отсюда получаем 59241,6*8=473932,8 ₽ Такой платёж позволяет сформировать 7,799 ИПК», — добавил он.
Ранее Балынин объяснил, кто может претендовать на дополнительные ИПК за социально значимые периоды.