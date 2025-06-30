С 1 июля 2025 года определенная категория российских пенсионеров начнет получать увеличенные пенсии. Об этом проинформировала управляющий партнер одного из российских аналитических агентств Екатерина Косарева.
Повышение коснется граждан, отметивших восьмидесятилетие в июне. Согласно данным aif.ru со ссылкой на эксперта, июньским юбилярам с июля будет назначена увеличенная страховая пенсия благодаря перерасчету ее фиксированной составляющей. Косарева уточнила, что сумма достигнет 17 815,4 рубля.
Эксперт также отметила, что равнозначный размер пособия установлен для лиц, получивших первую группу инвалидности в июне. Дополнительно, часть фиксированной выплаты положена пенсионерам, содержащим нетрудоспособных родственников.
По словам специалиста, с 1 июля текущего гоад перерасчет затронет также работавших пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в июне. Им произведут начисления с учетом всех пропущенных ранее индексаций. Косарева подчеркнула, что на федеральном уровне иных изменений в выплатах для многодетных семей и пенсионеров с указанной даты не предусмотрено.
В связи с этим гражданам рекомендуется проявлять осторожность и доверять исключительно официальным источникам данных. Ранее распространялись сведения о якобы предстоящем в июле повышении пенсий на 4500 рублей. Однако эксперты уверены, что подобная информация может представлять собой схему мошенников.
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