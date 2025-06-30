Части российских пенсионеров с 1 июля поднимут пенсии

По словам специалиста, с 1 июля текущего гоад перерасчет затронет также работавших пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в июне. Им произведут начисления с учетом всех пропущенных ранее индексаций. Косарева подчеркнула, что на федеральном уровне иных изменений в выплатах для многодетных семей и пенсионеров с указанной даты не предусмотрено.