В Омской области производство мяса увеличилось в два раза

Омскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Омской области за май 2025 года. Объём выпуска продукции в регионе увеличился на 1,2%.
Производство мяса и субпродуктов птицы выросло практически в два раза — на 98,1%. За май произведено 3,3 тысячи тонн курятины, а с начала года — 17 тысяч тонн. Прирост за пять месяцев составил 87,7%.
Также увеличился выпуск крупы (+37,7%), сливок (+16,5%) и сыров (+12,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тем временем, на 11,6% снизился выпуск молока, а молочных продуктов стало меньше почти на 20%. Производство сметаны и творога уменьшилось на 10% и 6% соответственно. Производство колбасы снизилось на 10%, составив 13,5 тыс. тонн.