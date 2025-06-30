Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области производство мяса увеличилось в два раза

При этом снизился выпуск молочной продукции.

Омскстат опубликовал данные о промышленном производстве в Омской области за май 2025 года. Объём выпуска продукции в регионе увеличился на 1,2%.

Производство мяса и субпродуктов птицы выросло практически в два раза — на 98,1%. За май произведено 3,3 тысячи тонн курятины, а с начала года — 17 тысяч тонн. Прирост за пять месяцев составил 87,7%.

Также увеличился выпуск крупы (+37,7%), сливок (+16,5%) и сыров (+12,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем, на 11,6% снизился выпуск молока, а молочных продуктов стало меньше почти на 20%. Производство сметаны и творога уменьшилось на 10% и 6% соответственно. Производство колбасы снизилось на 10%, составив 13,5 тыс. тонн.