АЗС снова повысили цены на бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

Бензин АИ-92 продолжает расти в цене на автозаправочных станциях (АЗС) крупных городов Казахстана.
Так, ранее подорожание отмечалось 17 июня — тогда цены выросли на 1−4 тенге в зависимости от сети АЗС и мегаполиса. А на утро 30 июня рост оказался более значительным. Например, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в Алматы повышение стоимости АИ-92 за почти две недели затронуло сразу несколько сетей АЗС.
При этом некоторые из них повысили стоимость лишь на 1−2 тенге (в определенных филиалах вовсе остались «старые» цены), а другие прибавили сразу 2−5 тенге к цене.
В Астане подорожание АИ-92 в большинстве сетей АЗС составило 2 тенге. И лишь в одной повышение достигло 4 тенге с 17 июня текущего года. В Шымкенте подорожание составило от 1 до 3 тенге. Следует отметить, что в этом мегаполисе имеется множество различных брендов АЗС с десятками филиалов. Однако их цены не отражены в сервисе «Яндекс карты».
Таким образом, рост цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане продолжается. В то же время можно отметить, что темпы роста ускорились. Например, отмена госрегулирования цен на бензин была осуществлена в феврале 2025 года. Однако первые признаки роста цен наблюдались лишь спустя две недели — некоторые сети повысили стоимость на 2 тенге к 17 февраля.
Следующее повышение вовсе было отмечено только к 21 мая — от 2 до 5 тенге за литр АИ-92. После этого рост цен был зафиксирован спустя три недели — 17 июня подорожание составило от 1 до 4 тенге. Таким образом, за последние два месяца в мегаполисах отмечается уже три волны роста цен на бензин марки АИ-92 в популярных сетях АЗС.