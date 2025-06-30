АЗС снова повысили цены на бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

В Астане подорожание АИ-92 в большинстве сетей АЗС составило 2 тенге. И лишь в одной повышение достигло 4 тенге с 17 июня текущего года. В Шымкенте подорожание составило от 1 до 3 тенге. Следует отметить, что в этом мегаполисе имеется множество различных брендов АЗС с десятками филиалов. Однако их цены не отражены в сервисе «Яндекс карты».