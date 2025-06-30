Челябинск оказался в конце рейтинга российских городов по вводу жилья в 2024 году

Если точнее — южноуральская столица заняла 77-е место из 100 с объемом введенного жилья 480 тыс. квадратных метров, это минус 12,1% к 2023 году.
Для оценки темпов жилищного строительства в городах России эксперты РИА Новости составили рейтинг городов по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2024 году, в пересчете на одного жителя. В Челябинске этот показатель составил 0,408 кв. метра. Еще ниже находится Магнитогорск — 0,359 кв.м на человека, а всего в прошлом году построили 147 тыс. квадратных метров (минус 14,7%), это 85-е место.
Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2024 года на одного жителя введено 2,34 кв. метра. На второе место поднялся Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,98 квадратного метра. Третью строчку рейтинга занимает Кызыл, где на одного жителя ввели 1,76 квадратного метра. На четвертом и пятом местах расположились представители Урала. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарде — по итогам 2024 года в пересчете на одного жителя построено 1,74 квадратного метра, а в столице Тюменской области — 1,68 квадратного метра.
В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2024 году строители ввели в эксплуатацию 0,738 кв. метра жилья, в 33 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.
В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Мурманске (0,06 квадратного метра), Магадане (0,07) и Новокузнецке (0,09). Еще в семи городах — Братске, Шахтах, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Тагиле, Нижневартовске и Тольятти — в 2024 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.