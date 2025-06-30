Челябинск оказался в конце рейтинга российских городов по вводу жилья в 2024 году

Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2024 года на одного жителя введено 2,34 кв. метра. На второе место поднялся Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,98 квадратного метра. Третью строчку рейтинга занимает Кызыл, где на одного жителя ввели 1,76 квадратного метра. На четвертом и пятом местах расположились представители Урала. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарде — по итогам 2024 года в пересчете на одного жителя построено 1,74 квадратного метра, а в столице Тюменской области — 1,68 квадратного метра.