Мясокостный завод в Южноуральске привлёк внимание Бастрыкина

Ранее ситуацию обсудили в городской администрации. Там сообщали, что у предприятия «Эккрид», работающего с 1976 года, есть все разрешительные документы. Однако то, что жители вынуждены «дышать отходами», «вызывает справедливое возмущение». На днях директор завода заверил, что уже заказаны и оплачены холодильники, которые помогут значительно снизить уровень неприятных запахов сырьевого происхождения. Оборудование должны установить до конца июля.