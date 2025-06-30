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Мясокостный завод в Южноуральске привлёк внимание Бастрыкина

Горожане жалуются на едкую вонь от предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт доклад о результатах проверки мясокостного завода в Южноуральске. На работу предприятия пожаловались местные жители. Горожане страдают от едкого запаха со стороны комбината, находящегося вблизи жилых домов. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается», — говорится в сообщении СК России.

Следователи начали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее ситуацию обсудили в городской администрации. Там сообщали, что у предприятия «Эккрид», работающего с 1976 года, есть все разрешительные документы. Однако то, что жители вынуждены «дышать отходами», «вызывает справедливое возмущение». На днях директор завода заверил, что уже заказаны и оплачены холодильники, которые помогут значительно снизить уровень неприятных запахов сырьевого происхождения. Оборудование должны установить до конца июля.

«Если данные обещания не будут выполнены, мы начнём подготовку исковых заявлений в суд, вплоть до приостановления деятельности предприятия», — отметил глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко.

Он добавил, что у администрации нет цели закрыть завод, где работают жители Южноуральска и Увелки, однако нужно добиться экологически безопасной работы предприятия за счёт его модернизации.