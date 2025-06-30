Протекционизм и инфляция: чем обернутся торговые войны США для мировой экономики

Мировая экономика столкнулась с серьезными вызовами из-за торговых конфликтов, которые могут привести к глубоким потрясениям в финансовой системе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Банка международных расчетов (BIS).
Руководитель BIS Агустин Карстенс отметил, что торговая война, начатая США, разрушает устоявшийся экономический порядок. Мировая экономика оказалась в точке перелома, где неопределенность и непредсказуемость становятся новыми реалиями. Это подрывает доверие общества к центральным банкам и другим финансовым институтам.
BIS выразил обеспокоенность ростом протекционизма и разделением торговых связей. Эти факторы усиливают спад в экономике и производительности, который длится уже десятилетия. Мировой экономике все сложнее справляться с кризисами. Положение ухудшают такие проблемы, как старение населения, изменения климата, геополитические конфликты и сбои в цепочках поставок.
Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин указал на значительное ослабление доллара США. С начала года американская валюта потеряла 10% своей стоимости, что добавляет нестабильности.
Мировая экономика находится на критическом этапе, где возрастают риски для финансовой стабильности и усиливается давление инфляции. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на 51-м заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Он подчеркнул, что прогнозы экономического роста были значительно ухудшены, а риски финансовой нестабильности и инфляции продолжают расти.