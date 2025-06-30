Власти Перми требуют снести на улице Мира сразу шесть киосков

Одно из заявлений подано к четырем предпринимателям: Александру Алексееву, Олегу Сулыку, Ровшану Агаеву и Ларисе Николаевой. Власти района хотят обязать ответчиков демонтировать два павильона, расположенных на участке ТЦ «Мир» по ул. Мира, 11 В (4,3 тыс. кв. м). По данным публичной кадастровой карты и онлайн-справочника 2ГИС, на одном участке с ТЦ «Мир» находятся экспресс-кофейня Monkey Grinder, павильон по продаже шаурмы (Shaurma № 1, ул. Мира, 11а/1) и выставочный комплекс «Перевернутый дом» (ул. Мира, 11в/1).