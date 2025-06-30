В Узбекистане планируют запретить продажу жилья за наличные

В последующем все крупные сделки будут переведены на безналичный расчёт. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев во время недавнего заседания Сената.
По словам Мирзаева, доля теневой экономики в стране по-прежнему остаётся высокой. Чтобы изменить ситуацию, Министерство финансов, Центральный банк, Налоговый комитет, Торгово-промышленная палата и представители бизнеса совместно разработали проект президентского постановления о борьбе с теневой экономикой.
В документе особое внимание уделено стимулированию системы безналичных расчётов и выплате заработной платы в белую. В нём отражены все ключевые вопросы, которые до сих пор оставались нерешёнными. Сейчас проект постановления передан на рассмотрение в Администрацию президента.
Как отметил Мирзаев, многие страны мира уже поставили цель к 2030 году полностью перейти на безналичные формы расчётов. Узбекистан также движется в этом направлении. В документе подчёркивается, что крупные сделки — в первую очередь купля-продажа недвижимости — должны осуществляться исключительно безналично. Поэтапный переход начнётся именно с операций с недвижимостью.
Сегодня, по данным властей, значительная часть сделок по купле-продаже жилья всё ещё совершается за наличные, или используются такие сервисы, как Click, Payme и другие. Все эти операции должны проводиться строго в рамках закона — через банковский оборот, без нарушения финансового и торгового законодательства.
В проекте постановления предусмотрены как механизмы стимулирования, так и чёткие правила, чтобы участники рынка могли работать в правовом поле. Принятие документа должно стать важнейшим инструментом в борьбе с теневой экономикой.
На сегодняшний день многие сделки по продаже квартир и домов действительно проходят за наличные. Причины разные: нежелание раскрывать свои реальные доходы, стремление уйти от уплаты налогов, а также желание занижать стоимость недвижимости в официальных документах. Всё это ведёт к тому, что государство теряет налоги, а рынок недвижимости остаётся в тени.
Ожидается, что новые меры позволят навести порядок в этой сфере и вывести рынок из тени.