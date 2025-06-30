В Узбекистане планируют запретить продажу жилья за наличные

На сегодняшний день многие сделки по продаже квартир и домов действительно проходят за наличные. Причины разные: нежелание раскрывать свои реальные доходы, стремление уйти от уплаты налогов, а также желание занижать стоимость недвижимости в официальных документах. Всё это ведёт к тому, что государство теряет налоги, а рынок недвижимости остаётся в тени.