С сентября в списке запретов для водителей появится подрубрика про зрение

Новый список включает в себя актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». Как пояснил эксперт, это связано с приведением перечня в соответствие с последней редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10). Ранее действующая редакция, выпущенная в 2014 году, содержала запрет на вождение для лиц с ахроматопсией, однако этот диагноз отсутствует в новом издании МКБ.