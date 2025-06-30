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С сентября в списке запретов для водителей появится подрубрика про зрение

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА им. О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Источник: Life.ru

Новый список включает в себя актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». Как пояснил эксперт, это связано с приведением перечня в соответствие с последней редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10). Ранее действующая редакция, выпущенная в 2014 году, содержала запрет на вождение для лиц с ахроматопсией, однако этот диагноз отсутствует в новом издании МКБ.

При этом, по словам Зокирова, новый перечень не вносит существенных изменений в требования к водителям с депрессивными расстройствами, а лишь уточняет соответствующие рубрики Международной классификации болезней.

«Перечень медицинских противопоказаний 2025 года приведён в соответствие с переизданием Международной классификацией болезней (МКБ-10). В новом перечне будет упомянута актуальная подрубрика “Аномалии цветового зрения”, — подчеркнул юрист.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила для автомобилистов. В частности, ожидается многократное увеличение штрафов за определённые нарушения, начало работы камер, фиксирующих отсутствие ОСАГО, усиление контроля за грузовым транспортом. Кроме того, в середине июля вступит в силу закон, ужесточающий наказание за отказ от остановки по требованию сотрудников ГИБДД.