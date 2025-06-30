Посол рассказал о планах Норвегии разорвать бизнес-связи с Россией

Норвежский бизнес пострадал из-за санкций против РФ, идет курс на обрыв связей заявил посол Корчунов.
Норвегия намерена полностью прекратить торгово-экономические отношения с Россией, несмотря на ущерб для собственного бизнеса. Об этом сообщил российский посол в Осло Николай Корчунов.
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«С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций», — заявил Корчунов РИА «Новости». По его словам, большинство компаний из Норвегии вынуждены были отказаться от взаимодействия с российскими партнерами из-за риска преследования, однако часть предпринимателей все же проявляет интерес к восстановлению кооперации.
Дипломат подчеркнул, что перспективы возвращения норвежских компаний на российский рынок будут зависеть от решений Москвы. При этом российская сторона будет руководствоваться прагматичным подходом и учитывать поведение иностранных фирм в предыдущие годы.
Власти РФ неоднократно подчеркивали, что возвращение западных компаний возможно только на общих условиях без предоставления каких-либо привилегий. В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть список ушедших компаний и выработать процедуру их возможного возвращения с обязательными гарантиями ответственного ведения бизнеса.
Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, решение о возвращении в РФ иностранных компаний примет спецкомиссия. У компаний, не объявлявших об уходе с российского рынка и продолжавших работать через свои дочерние предприятия, будет больше шансов, передает «Национальная служба новостей».