Посол рассказал о планах Норвегии разорвать бизнес-связи с Россией

«С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций», — заявил Корчунов РИА «Новости». По его словам, большинство компаний из Норвегии вынуждены были отказаться от взаимодействия с российскими партнерами из-за риска преследования, однако часть предпринимателей все же проявляет интерес к восстановлению кооперации.