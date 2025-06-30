Коммунальщики снова залезли в карманы жильцов

С 1 июля 2025 года в Москве в среднем на 15% подорожают коммунальные услуги. Больше всего, почти на 23%, вырастут тарифы на электроэнергию, зато расценки на содержание общедомового имущества и капитальный ремонт останутся без изменений. Сколько будут платить за коммуналку москвичи, решил напомнить "МК.
Решение об индексации в 2025—2027 гг. тарифов ЖКХ правительство РФ приняло в конце прошлого года. Как пояснили тогда чиновники, рост тарифов необходим для реализации инвестиционных проектов. Напомним, что в результате реформ самые высокодоходные сегменты рынка — генерация энергии и сбыт — отдали в частные руки, а наиболее проблемный и убыточный сектор — сетевую инфраструктуру — оставили у государства. На модернизацию обветшалых систем ЖКХ до 2030 года потребуется как минимум 4,5 трлн руб.
Отметим, что в каждом регионе индексация будет проходить по собственному сценарию. Обычно сильнее всего коммуналка дорожает в экономически отсталых или отделенных субъектах Федерации. В Москве, учитывая ее столичный статус, изменения, как правило, проходят в щадящем режиме.
Электроэнергия.
Итак, с 1 июля тарифы на электроэнергию в Москве вырастут на 12,6−22,8%. По данным Мосэнергосбыта, стоимость 1 кВт/ч в зависимости от наличия в квартире электроплиты, дифференцированности тарифа, а также периода потребления увеличится до 3,71−10,23 ₽ Так, при едином тарифе в течение всех суток плата за электричество в жилых домах без электроплит повышается на 12,6%, до 7,87 ₽ за 1 кВт/ч, а в домах с электроплитами — на 16,4%, до 7,16 ₽ за 1 кВт/ч.
При дифференцированном на два периода учете электроэнергии плата в квартирах с электроплитами увеличивается на 15,4%, до 8,6 ₽ за 1 кВт/ч днем (с 7:00 до 23:00) и на 22,8%, до 3,71 ₽ за 1 кВт/ч — ночью (c 23:00 до 7:00).
При трехпериодном учете в домах с электроплитами тарифы возрастают на 14,4%, до 10,23 ₽ за 1 кВт/ч в пиковое время (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00), на 16,4%, до 7,16 ₽ за 1 кВт/ч — в полупиковое (с 10:00 до 17:00 и 21:00 до 23:00) и на 22,8%, до 3,71 ₽ за 1 кВт⋅ч — ночью (с 23:00 до 7:00).
Газ.
С 1 июля розничная цена 1 кубометра «голубого» подорожает с учетом НДС до 9,71 ₽ (+7,9% для «старой» Москвы и +20,6% для ТиНАО). Но только в домах, где газ используется для приготовления пищи и нагрева воды. Таких жилых домов достаточно много. По данным Мосгаза, более 1,8 млн семей в Белокаменной пользуются газовыми плитами.
Для собственников жилья в домах, где природный газ используется для отопления, один кубометр подорожает до 8,54 ₽ (+20,6% для «старой» Москвы и +16,4% для ТиНАО).
Вода и отопление.
Холодная вода прибавит в стоимости на 10% — до 65,77 ₽ за 1 куб. м. При этом в некоторых локациях Новой Москвы, по данным Мосводоканала, тарифы будут ниже и составят 62,78 ₽ за 1 куб. На 14,8% повышаются тарифы на горячую воду — до 312,5 ₽ за 1 куб. м. На 12,4% станет дороже водоотведение (канализация) — до 51,62 ₽ за 1 куб.
Отметим, что изменения в расчетах платежей коснутся как квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета воды, так и жилья, где счетчики отсутствуют. По оценке столичного Росреестра, доля квартир без водяных счетчиков сегодня не превышает 7%.
При этом общие правила подсчета остались прежними — для квартир без счетчиков расчетные показатели по-прежнему не могут превышать величину тройного норматива по Москве. Такие нормативы на одного человека составляют по холодной воде — около 6,9 куб. м, по горячей воде — 4,7 куб. м, для водоотведения — чуть меньше 11,7 куб. м в месяц. Таким образом, у каждого проживающего в квартире без счетчиков максимальные месячные затраты на холодную и горячую воду, а также водоотведение могут составить около 7,6 тыс. руб. Но не более. А у всех остальных москвичей платежи будут зависеть от реального расхода воды.
Тарифы по статье «Центральное отопление» также возрастают с 1 июля. На 16,2%, до 3738,37 ₽ за гигакалорию.
Содержание дома и вывоз мусора.
В Москве расходы на содержание дома и вывоз мусора в ежемесячной квитанции объединены в общую строчку — содержание жилого помещения и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 1 июля 2025 года вырастет в цене только одна из этих частей — за вывоз мусора. Тариф за эту услугу увеличится на 14,9% — до 972,7 ₽ за 1 за кубометр ТКО.
Согласно нормативу, 1 кв. м жилья образует 0,104 куб. м мусора в год. Или 0,009 куб. м в месяц. С учетом обновленного тарифа собственникам придется ежемесячно платить 8,43 ₽ с каждого квадратного метра жилья. Умножив эту величину на площадь квартиры, получим сумму нового ежемесячного платежа за обращение с ТКО.
Формально московские власти отказались от повышения с 1 июля тарифа на содержание жилого помещения, а точнее — общедомового имущества. Поскольку этот вид платежа уже вырос в столице РФ с 1 января 2025 года. Таким образом, тариф продолжит находиться в диапазоне 34,05−45,99 ₽ за «квадрат». Правда, для отдельных домов (например, памятников архитектуры) действуют повышающие коэффициенты.
Однако на деле плата за содержание общего имущества для многих владельцев квартир, скорее всего, вырастет. Поскольку управляющие компании, естественно, по желанию собственников, могут включать в расходы по этой статье допуслуги: домофон, видеонаблюдение или труд консьержа.
Капремонт.
А вот плата за капитальный ремонт на сто процентов останется без изменений. Дело в том, что минимальный размер взноса на капремонт в Москве уже повысили с 1 января 2025 года. Сейчас он составляет 29,66 ₽ за 1 кв. м.
Льготы и субсидии.
Добавим, что огромное количество москвичей могут получить скидки на оплату ЖКУ. Они делятся на пожизненные (например, ветеранам войны) и временные (пока ребенку не исполнится 18 лет). На текущий момент в столице насчитывается более 60 категорий льготников. Среди них — пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи, одинокие матери и студенты. Полный список льготников опубликован на сайте Городского центра жилищных субсидий.
Московская горадминистрация в рамках соцподдержки помимо льгот выдает москвичам и субсидии. Их могут получить семьи, которые постоянно проживают в столице, прописаны в квартире и тратят на коммунальные платежи более 10% от общего семейного дохода. Субсидия рассчитывается индивидуально и устроена по принципу частичного возврата стоимости платы за ЖКУ. Т.е. оплатить коммуналку все равно придется, но чуть позже на указанный банковский счет за нее вернется компенсация.
Подать заявку на получение возмещения можно только через портал mos.ru в разделе «Жилье, недвижимость, земля» при наличии подтвержденной учетной записи. Рассмотрение занимает до пяти рабочих дней.