Коммунальщики снова залезли в карманы жильцов

При этом общие правила подсчета остались прежними — для квартир без счетчиков расчетные показатели по-прежнему не могут превышать величину тройного норматива по Москве. Такие нормативы на одного человека составляют по холодной воде — около 6,9 куб. м, по горячей воде — 4,7 куб. м, для водоотведения — чуть меньше 11,7 куб. м в месяц. Таким образом, у каждого проживающего в квартире без счетчиков максимальные месячные затраты на холодную и горячую воду, а также водоотведение могут составить около 7,6 тыс. руб. Но не более. А у всех остальных москвичей платежи будут зависеть от реального расхода воды.