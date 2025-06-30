С рынка недвижимости убрали лишних посредников

Ровно через год, с 1 июля 2026 года, россияне смогут оформлять онлайн-сделки с недвижимостью из любой точки страны и даже мира с помощью лица или голоса. Госдума дала «зелёный свет» биометрической революции на рынке недвижимости. Однако далеко не все участники рынка рады этому прорыву. «МК» решил узнать причины беспокойства.
Законодательная инициатива, разрешившая использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подачи в электронном виде документов на регистрацию объектов недвижимости, была окончательно одобрена Госдумой в конце минувшего мая. Новый механизм подтверждения личности, призванный усилить безопасность онлайн-сделок и обеспечить дополнительную защиту имущественных прав граждан, будет применяться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи.
В перспективе планируется использовать и другие уникальные параметры человека. Например, в Австралии и Новой Зеландии местные банки широко применяют для идентификации клиента снимок радужной оболочки глаза, рисунки вен на ладонях и отпечатки пальцев.
В России биометрия широко используется для проведения ипотечных сделок на рынке новостроек. Первый жилищный кредит с использованием биометрии в середине февраля 2024 года получила семья из Подмосковья.
Мнения участников рынка недвижимости относительно перспектив биометрической аутентификации разделились. Одни увидели в ней эффективный инструмент для борьбы с мошенниками. Другие опасаются, что ноу-хау станет новой «золотой жилой» для хакеров.
«Новый закон, безусловно, является прогрессивным и может существенно упростить жизнь всем участникам сделок купли-продажи недвижимости. В частности, он позволит сократить временные и финансовые расходы», — отметил «МК» заместитель коммерческого директора ГК «А101» Владимир Колесников. Однако, как и любые нововведения, эта идея, на его взгляд, вряд ли получит массовое признание, особенно в первое время. Дело в том, что сфера недвижимости очень консервативна. И на это есть веские причины. «Если мы говорим о массовом покупателе, т.е., о сегменте “комфорт”, то абсолютное большинство наших граждан покупает квартиру один-два раза в жизни. Соответственно, к сделке многие относятся максимально серьезно и стараются провести ее лично», — пояснил строитель.
По его мнению, имеются и другие причины — техническая сложность, низкая осведомленность россиян о тонкостях устройства и работы подобных систем, их безопасности и защищенности. «Так получается, что вместе с развитием технологий развиваются и преступные схемы обмана и воровства средств граждан. “Поэтому покупатели будут держать в голове сомнения, что существуют риски сохранности потери и подделки персональных данных. Чтобы эти сомнения постепенно ушли в прошлое, должны пройти годы”, — добавил Колесников.
Действительно, согласно опросу ВЦИОМ, 32% россиян относятся к сдаче биометрии негативно. При этом 39% респондентов вообще не знают, в чем суть этой технологии.
— Нововведение упростит процедуру оформления сделок, сэкономит клиентам время и деньги, уберёт лишних посредников. Особенно это важно для крупных городов и пригородов, где каждая поездка растягивается из-за хронических «пробок» на часы«, — заметил “МК” генеральный директор “Главстрой-Недвижимость” Алексей Гусев. — Безусловно, интерес к биометрии подскочит, если с 2026 году россияне смогут заключать любые онлайн-сделки с недвижимостью из любой точки мира.
По мнению Гусева, сегодня риски подделок доверенностей довольно высоки, также немало случаев, когда человеку под давлением навязывают кабальную сделку. «Электронные системы, напротив, хорошо защищены. Конечно, с любыми цифровыми решениями важно соблюдать “цифровую” гигиену: не использовать простые пароли, не передавать доступ третьим лицам, не заходить в личный кабинет через публичный Wi-Fi. Эти советы знакомы всем и всё равно ими нередко пренебрегают», — заметил эксперт.
«Внедрение биометрической аутентификации — неизбежный этап цифровой трансформации рынка недвижимости. Его успех зависит от достижения баланса между удобством использования и обеспечением высокого уровня защиты информации. На сегодняшний день законодатель ужесточает ответственность за утечку персональных данных. Это должно стать сдерживающим фактором для потенциальных злоумышленников и очень важно для успешного внедрения биометрической аутентификации» — отметила руководитель направления правовой поддержки «Миэль» Ольга Балбек.