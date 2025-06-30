С рынка недвижимости убрали лишних посредников

«Новый закон, безусловно, является прогрессивным и может существенно упростить жизнь всем участникам сделок купли-продажи недвижимости. В частности, он позволит сократить временные и финансовые расходы», — отметил «МК» заместитель коммерческого директора ГК «А101» Владимир Колесников. Однако, как и любые нововведения, эта идея, на его взгляд, вряд ли получит массовое признание, особенно в первое время. Дело в том, что сфера недвижимости очень консервативна. И на это есть веские причины. «Если мы говорим о массовом покупателе, т.е., о сегменте “комфорт”, то абсолютное большинство наших граждан покупает квартиру один-два раза в жизни. Соответственно, к сделке многие относятся максимально серьезно и стараются провести ее лично», — пояснил строитель.