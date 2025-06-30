Спрос на московские съемные квартиры улетел в космос

«Сейчас на столичном рынке набирает силу ряд новых трендов», — говорит Мищенко. Во-первых, пришла мода на тест-драйв локации — аренде на короткий срок квартиры в районе, где человек планирует ее покупать, чтобы понять, подходит ли место. Особенно часто этот тактический прием практикуют семьи с детьми и те, кто планирует покупку в новостройке. Во-вторых, появился устойчивый запрос на коаренду, когда несколько арендаторов объединяются, чтобы арендовать большую квартиру и делить оплату. Особенно это характерно для молодых семей и мигрантов. В-третьих, вырос интерес к готовым квартирам с обслуживанием — формат «сервисная аренда» набирает популярность: жильё с регулярной уборкой, техобслуживанием и поддержкой, особенно в апартаментах и ЖК бизнес-класса. Появился гибрид аренды и рассрочки — формат, когда часть арендной платы идёт в счёт будущей покупки. Пока это единичные случаи, но интерес к ним растёт.