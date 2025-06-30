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Российский проект модернизации ГЭС признан лучшей практикой в области устойчивой энергетики на международном конкурсе «Зеленая Евразия»

Программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия» компании Эн+ стала победителем международного климатического конкурса «Зеленая Евразия».

Программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия» компании Эн+ стала победителем международного климатического конкурса «Зеленая Евразия». Проект удостоен первого места в номинации «Устойчивая энергетика». Победителей объявили в Минске на полях IV Евразийского экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе энергетического холдинга.

Экспертное жюри высоко оценило вклад проекта в снижение выбросов парниковых газов и модернизацию энергетической инфраструктуры. Всего в конкурсе участвовали почти 300 инициатив из 16 стран.

Программа «Новая энергия» направлена на обновление оборудования на Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской ГЭС. Цели — повышение надёжности агрегатов, рост выработки электроэнергии и снижение уровня выбросов парниковых газов за счёт замещения угольной генерации. По данным компании, общий объём инвестиций в проект составляет около 21 млрд рублей.