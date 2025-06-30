Российский проект модернизации ГЭС признан лучшей практикой в области устойчивой энергетики на международном конкурсе «Зеленая Евразия»

Программа «Новая энергия» направлена на обновление оборудования на Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской ГЭС. Цели — повышение надёжности агрегатов, рост выработки электроэнергии и снижение уровня выбросов парниковых газов за счёт замещения угольной генерации. По данным компании, общий объём инвестиций в проект составляет около 21 млрд рублей.