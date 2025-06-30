Самарский ЖК «Баланс Towers» признан лучшим жилым небоскребом России

Жилой комплекс «Баланс Towers» в Самаре признан лучшим жилым небоскрёбом России по версии национальной премии URBAN Awards. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Правда, здание еще не достроено.
Основные факты:
Премия вручена в номинации «Лучший жилой небоскрёб России»;
Проект также стал финалистом в категории «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса Поволжья»;
Застройщик компания «Альянс-Менеджмент».
О премии:
В 2025 году награды вручались в 17-й раз;
В конкурсе участвовали более 100 проектов;
Решение принимало жюри из 91 эксперта.
Характеристики ЖК:
Высота: 148 метров;
Количество этажей: 42.
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