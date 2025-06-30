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Самарский ЖК «Баланс Towers» признан лучшим жилым небоскребом России

Жилой комплекс «Баланс Towers» в Самаре признан лучшим жилым небоскрёбом России по версии национальной премии URBAN Awards.

Жилой комплекс «Баланс Towers» в Самаре признан лучшим жилым небоскрёбом России по версии национальной премии URBAN Awards. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Правда, здание еще не достроено.

Основные факты:

Премия вручена в номинации «Лучший жилой небоскрёб России»;

Проект также стал финалистом в категории «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса Поволжья»;

Застройщик компания «Альянс-Менеджмент».

О премии:

В 2025 году награды вручались в 17-й раз;

В конкурсе участвовали более 100 проектов;

Решение принимало жюри из 91 эксперта.

Характеристики ЖК:

Высота: 148 метров;

Количество этажей: 42.

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