Генеральный директор торговой компании «Де Хес» рассказал об инвестициях, кадрах и технологиях успеха на рынке

Одним из доказательств сплоченности нашего коллектива и высокого уровня корпкультуры стал 2022 год: когда началась специальная военная операция, никто из сотрудников не остался в стороне, каждый помогал фронту, чем может. Особенно отличились наши коллеги из НПАО «Де Хес», которые регулярно организуют собственные сборы, отправляя на передовую все необходимое. Кроме того, по личной инициативе акционера компании Максима Сазонова мы системно оказываем гуманитарную поддержку российским вооруженным силам, их семьям, вынужденным переселенцам и курским медицинским учреждениям. Тем более, на фронте находятся 22 наших сотрудника. Мы гордимся ими и с нетерпением ждем их возвращения домой с победой.