Правительство России выделит средства на электробусы в Нижнем Новгороде

Правительство приняло распоряжение, которое корректирует порядок получения льготных кредитов на развитие электротранспорта и инфраструктуры, куда входят электростанции и подъездные пути. Именно на эти цели выделят 4 млрд рублей в 2025 году. Всего за три года программы финансирования направят 12 млрд рублей.