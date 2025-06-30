Правительство России выделит средства на электробусы в Нижнем Новгороде

Правительство России направит 4 млрд рублей на улучшение электротранспорта в девяти регионах, среди них — Нижегородская область. Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин.
Правительство приняло распоряжение, которое корректирует порядок получения льготных кредитов на развитие электротранспорта и инфраструктуры, куда входят электростанции и подъездные пути. Именно на эти цели выделят 4 млрд рублей в 2025 году. Всего за три года программы финансирования направят 12 млрд рублей.
Помимо Нижегородской области, субсидии получат Волгоградская, Ростовская, Липецкая, Курская, Ярославская и Саратовская области, а также Пермский и Краснодарский края.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли перевозчиков для трех новых автобусных маршрутов.