Стало известно, какие автозапчасти в России крадут чаще всего

С начала года российские автовладельцы в 2,5 раза чаще приобретают на крупнейших онлайн-платформах фирменные эмблемы, наружные зеркала, форсунки очистителей фар, диски с колпаками, декоративные накладки, заглушки, крепления дворников и штатные камеры. Согласно статистике страховщиков, именно эти компоненты лидируют по частоте хищений, отмечается в исследовании, на которое ссылается РИА «Новости».