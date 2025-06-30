Стало известно, какие автозапчасти в России крадут чаще всего

Наиболее частыми объектами краж в России стали автомобильные эмблемы, зеркала, колесные диски, осветительные приборы транспортных средств — спрос на них на маркетплейсах вырос в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитического сервиса по маркетплейсам и страховой организации.
С начала года российские автовладельцы в 2,5 раза чаще приобретают на крупнейших онлайн-платформах фирменные эмблемы, наружные зеркала, форсунки очистителей фар, диски с колпаками, декоративные накладки, заглушки, крепления дворников и штатные камеры. Согласно статистике страховщиков, именно эти компоненты лидируют по частоте хищений, отмечается в исследовании, на которое ссылается РИА «Новости».
Уточняется, что общий объем расходов россиян на указанные позиции с января превысил 148 миллионов рублей.
По информации сервиса, к наиболее затратным товарным категориям отнеслись боковые зеркала и колесные диски. В страховой компании добавили, что в текущем периоде хищения зеркал составили 36% от всех страховых случаев с транспортными средствами. Зафиксировано сопоставимое количество инцидентов, связанных с колесами и осветительными приборами.
Эти и другие легко демонтируемые элементы припаркованных автомобилей регулярно привлекают внимание преступных элементов. Особую осторожность следует проявлять владельцам BMW (14% краж запчастей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на марку). Наибольшее число происшествий в текущем году отмечено в Москве и Подмосковье, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, прокомментировал представитель страховщика.
Он акцентировал внимание на том, что полис ОСАГО не предусматривает возмещение подобного ущерба, а компенсация по КАСКО возможна лишь при включении соответствующих рисков в договор.
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