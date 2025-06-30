В УрФУ назвали сроки открытия нового кампуса в Новокольцовском

Обабков также пообещал, что в этой локации появятся магазины для студентов. «Верю, что появятся новые магазины. Мы над этим работаем, учитывая мнение студентов, которое важно для нас. Большая общественная столовая будет развиваться, подумаем над обеспечением готовым питанием недорогим. Надо набраться терпения», — добавил врио ректора.