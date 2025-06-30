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В УрФУ назвали сроки открытия нового кампуса в Новокольцовском

Новый кампус УрФУ в Новокольцовском районе Екатеринбурга планируют открыть к 2026 — 2027 учебному году. Об этом заявил врио ректора Илья Обабков.

«Планируем провести приемку корпусов второй очереди, это займет 2−3 месяца. Учебный год/26−27 планируем начать в новом кампусе», — рассказал он.

Обабков также пообещал, что в этой локации появятся магазины для студентов. «Верю, что появятся новые магазины. Мы над этим работаем, учитывая мнение студентов, которое важно для нас. Большая общественная столовая будет развиваться, подумаем над обеспечением готовым питанием недорогим. Надо набраться терпения», — добавил врио ректора.

Екатерина Землянская, Валентина Попова.