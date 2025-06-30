Государственный крипторезерв создадут в Казахстане

⁃ В настоящее время прорабатывается концепция формирования и управления государственным крипто-резервом, в том числе возможность создания крипто-резерва на базе дочерней организации Национального Банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями. Нацбанк поддерживает осмотрительный и институционально обоснованный подход к формированию государственного крипто-резерва, соответствии с наилучшей международной практикой управления суверенными фондами (в том числе, суверенными крипто-резервами), принципами прозрачности учета и хранения криптоактивов, транспарентности распоряжения крипто-резервом и обеспечения устойчивости (сохранности) государственного крипто-Международная практика показывает, что источниками такого резерва могут стать конфискованные криптоактивы и криптовалюты, добытые крипто-майнером с государственным участием, — говорится в ответе на депзапрос.
По его данным, учитывая волатильность и угрозы (риски) для хранения криптоактивов, ключевым фактором эффективного структурирования управления государственным крипто-резервом является подход централизованной институционализации такого управления для обеспечения сохранности криптоактивов.
⁃ При этом конкретные механизмы формирования государственного резерва криптоактивов будут дополнительно проработаны с правоохранительными и (или) заинтересованными государственными органами. В целях обеспечения эффективного осуществления государством прав собственника по крипто-резерву потребуется законодательное закрепление правового режима по государственному крипто-резерву, правовых основ управления государственным крипто-резервом, в том числе правовых оснований пополнения крипто-резерва и распоряжения цифровыми активами из государственного крипто-резерва, — отметил Т. Сулейменов.
Ранее мы писали, что механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане.