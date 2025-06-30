Тарифы на ЖКУ изменятся в Нижегородской области с 1 июля

Как отмечается, нынешний индекс роста платы соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год. При этом показатель является средним по стране и одним из самых низких среди крупных регионов России. Например, в Пермском крае рост составит +21,1%, в Челябинской области — +18%, Татарстане — +17,5%, Москве — +15%.