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Тарифы на ЖКУ изменятся в Нижегородской области с 1 июля

Для нижегородцев рост платы составит +11,9%

Источник: Нижегородская правда

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменятся с 1 июля 2025 года. Для нижегородцев рост составит 11,9%, сообщает региональная служба по тарифам.

Как отмечается, нынешний индекс роста платы соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год. При этом показатель является средним по стране и одним из самых низких среди крупных регионов России. Например, в Пермском крае рост составит +21,1%, в Челябинской области — +18%, Татарстане — +17,5%, Москве — +15%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как снизить плату за коммуналку.