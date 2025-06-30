Тарифы на ЖКУ изменятся в Нижегородской области с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменятся с 1 июля 2025 года. Для нижегородцев рост составит 11,9%, сообщает региональная служба по тарифам.
Как отмечается, нынешний индекс роста платы соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год. При этом показатель является средним по стране и одним из самых низких среди крупных регионов России. Например, в Пермском крае рост составит +21,1%, в Челябинской области — +18%, Татарстане — +17,5%, Москве — +15%.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как снизить плату за коммуналку.