Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан

«Мы увеличиваем экспорт, в том числе рыбной продукции. Поэтому заинтересованы в среднесрочной перспективе создать на территории Узбекистана мультитемпературный склад. Оттуда наши предприниматели могли бы поставлять икру и красную рыбу под брендом “Сделано в Хабаровском крае” в страны Центральной Азии», — написал он в своем Telegram-канале.