ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Хабаровский край намерен нарастить экспорт рыбной продукции в Узбекистан, сообщил губернатор российского региона Дмитрий Демешин на встрече с послом РУз Ботиржоном Асадовым.
«Мы увеличиваем экспорт, в том числе рыбной продукции. Поэтому заинтересованы в среднесрочной перспективе создать на территории Узбекистана мультитемпературный склад. Оттуда наши предприниматели могли бы поставлять икру и красную рыбу под брендом “Сделано в Хабаровском крае” в страны Центральной Азии», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, российский регион заинтересован в импорте узбекских фруктов.
«Растет импорт, прежде всего узбекских фруктов, и это направление мы готовы еще больше развивать. Пользу от этого ощутят все жители Хабаровского края», — отметил губернатор.
Демешин и Асадов также обсудили возможность открытия прямых авиарейсов из Хабаровска в Самарканд.
«У нас есть большой потенциал для туристических обменов, поэтому мы также обсудили возможность введения дополнительных авиарейсов. Сейчас самолеты летают из Хабаровска в Ташкент, планируем добавить рейсы в Самарканд», — заключил Дмитрий Демешин.