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В Хабаровском крае вдвое увеличилось производство мясных изделий

Также на 9% выросло производство макаронных изделий.

Источник: Минсельхоз Хабаровского края

На заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края сообщили, что за 2024 год индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервирования рыбы) составил 100,2%. Выросли объемы производства макаронных изделий на 8,6%, хлебобулочных изделий на 19,6%, овощных консервов на 1,4%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Производство мяса и субпродуктов в нашем регионе выросло в 2,2 раза. Также наблюдается рост в розливе минеральной воды — почти на 10%, безалкогольных напитков почти на 32% и сыров — на 3,3%, — уточнила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Светлана Абдалова.

Также она добавила, что за прошлый год было произведено 5,3 тысячи тонн колбасных изделий и 37,7 тысяч тонн хлебобулочных изделий.