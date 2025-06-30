В Хабаровском крае вдвое увеличилось производство мясных изделий

На заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края сообщили, что за 2024 год индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервирования рыбы) составил 100,2%. Выросли объемы производства макаронных изделий на 8,6%, хлебобулочных изделий на 19,6%, овощных консервов на 1,4%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Производство мяса и субпродуктов в нашем регионе выросло в 2,2 раза. Также наблюдается рост в розливе минеральной воды — почти на 10%, безалкогольных напитков почти на 32% и сыров — на 3,3%, — уточнила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Светлана Абдалова.
Также она добавила, что за прошлый год было произведено 5,3 тысячи тонн колбасных изделий и 37,7 тысяч тонн хлебобулочных изделий.