В Хабаровском крае вдвое увеличилось производство мясных изделий

— Производство мяса и субпродуктов в нашем регионе выросло в 2,2 раза. Также наблюдается рост в розливе минеральной воды — почти на 10%, безалкогольных напитков почти на 32% и сыров — на 3,3%, — уточнила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Светлана Абдалова.