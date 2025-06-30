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В Казахстане возобновили субсидирование ставок по ипотеке

В Казахстане вновь заработала программа субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным займам. Об этом сообщает пресс-служба АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК), передает BAQ.KZ.

Ранее действие программы было временно приостановлено в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета. Теперь, благодаря поступлению необходимых средств, КЖК готова возобновить компенсационные выплаты.

«В ближайшее время будет произведено возмещение субсидируемой части ставки вознаграждения, ранее оплаченной заемщиками самостоятельно», — говорится в официальном сообщении компании.

Речь идет о займах, выданных банками второго уровня населению через субъекты квазигосударственного сектора. Такие меры позволят снизить финансовую нагрузку на заемщиков, которые ранее были вынуждены оплачивать полную процентную ставку.

Для получения дополнительной информации и уточнения порядка выплат, заемщикам рекомендовано обращаться в обслуживающий их банк второго уровня.