Пассажирские кресла и багажные полки установили на самолет МС-21 на Иркутском авиазаводе

Напомним, что в Московской области опытный образец пассажирского лайнера МС-21, который в мае этого года совершил беспосадочный перелет из Иркутска, приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт в рамках программы состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском.