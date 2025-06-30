Пассажирские кресла и багажные полки установили на самолет МС-21 на Иркутском авиазаводе

Интерьер отечественного производства установили на опытный лайнер МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Самолет оборудовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) ПАО «ОАК».
Предметы интерьера были произведены компанией «Авиационные интерьеры» по проекту импортозамещения. Монтаж сопровождали специалисты предприятия-изготовителя. Как рассказал гендиректор компании Роман Рамазанов, установка первого комплекта интерьеров стала важным этапом в сотрудничестве с ПАО «Яковлев», благодаря которому запущено серийное производство интерьеров для МС-21.
«Специалисты отметили качество исполнения нового интерьера. Некоторые комплектующие встали даже лучше, чем их иностранные аналоги, ранее изготовленные и протестированные на этом опытном самолете», — сообщил начальник отдела интерьера, пассажирского и бытового оборудования ПАО «Яковлев» Генар Шувалов.
В ближайшем будущем предполагается полное импортозамещение половых панелей и панелей багажного отделения, которые планируется изготавливать в Ульяновске.
Напомним, что в Московской области опытный образец пассажирского лайнера МС-21, который в мае этого года совершил беспосадочный перелет из Иркутска, приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт в рамках программы состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском.