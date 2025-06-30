Управляющую компанию в Перми оштрафовали на 250 тысяч за свалку с крысами

Жители соседних домов годами требовали привести в порядок контейнерную площадку на углу улиц Фонтанной и Рабоче-Крестьянской. Из-за состояния баков мусор распространялся по окрестностям, на территории расплодились крысы — при этом свалка располагалась всего в нескольких десятках метров от здания детского сада. Вскоре после очередного материала perm.aif.ru о проблеме в мэрии Перми приняли решение об организации в окрестностях нескольких новых контейнерных площадок и последующей ликвидации свалки.