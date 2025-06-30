Управляющую компанию в Перми оштрафовали на 250 тысяч за свалку с крысами

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оштрафовало управляющую компанию «ЭксКом» на 250 тысяч рублей за ненадлежащее содержание контейнерной площадки на улице Фонтанной, стало известно сайту perm.aif.ru из ответа ведомства на обращение депутата краевого Законодательного собрания Олега Постникова.
Жители соседних домов годами требовали привести в порядок контейнерную площадку на углу улиц Фонтанной и Рабоче-Крестьянской. Из-за состояния баков мусор распространялся по окрестностям, на территории расплодились крысы — при этом свалка располагалась всего в нескольких десятках метров от здания детского сада. Вскоре после очередного материала perm.aif.ru о проблеме в мэрии Перми приняли решение об организации в окрестностях нескольких новых контейнерных площадок и последующей ликвидации свалки.
Согласно тексту документа, направленного депутату Постникову, в региональном управлении Роспотребнадзора признали УК «ЭксКом» виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (часть 1 статьи 6.35 КоАП РФ) и оштрафовали на четверть миллиона рублей.
Подробнее о затянувшейся на годы борьбе пермяков с полулегальной свалкой под их окнами — в материале сайта perm.aif.ru.