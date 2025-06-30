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В Калининграде увеличат квартплату нанимателям муниципального жилья

Новые тарифы будут действовать с 1 июля.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде увеличат квартплату нанимателям муниципального жилья. Об этом сообщает администрация города в понедельник, 30 июня.

«В соответствии с действующим законодательством размер квартплаты индексируется в зависимости от средней цены квадратного метра во вторичном фонде по состоянию на конец предыдущего года. Сейчас плата составляет 22,34 ₽/кв. м, а с 1 июля 2025 будет 24,62 ₽/кв. м», — говорится в сообщении.

В августе 2023-го сообщалось, что в Калининграде в два раза повысили квартплату в муниципальных домах.