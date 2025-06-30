В Калининграде увеличат квартплату нанимателям муниципального жилья

«В соответствии с действующим законодательством размер квартплаты индексируется в зависимости от средней цены квадратного метра во вторичном фонде по состоянию на конец предыдущего года. Сейчас плата составляет 22,34 ₽/кв. м, а с 1 июля 2025 будет 24,62 ₽/кв. м», — говорится в сообщении.