Рейсов из Уфы в Москву станет больше

По данным столичного авиаузла, полёты будут выполняться с 22 июля авиакомпанией «Россия» на самолетах Superjet 100. Продажа билетов уже открыта. В летнем расписании запланировано шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полётов «Аэрофлота» и «России» в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. В сезон летних отпусков и школьных каникул «Аэрофлот» выполняет между Шереметьево и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания «Россия» — до 21 рейса в неделю. Суммарно в пиковые даты из двух аэропортов Москвы в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю.