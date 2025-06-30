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В красноярском ночном клубе посетителей угощали сомнительной просрочкой

Уволенный сотрудник ночного клуба сдал прокуратуре все нарушения.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В красноярском ночном клубе посетителей угощали сомнительной просрочкой. Прокуратура устроила проверку и нашла много нарушений. Как рассказали в ведомстве, сигнал поступил от бывшего сотрудника заведения, которое расположено на улице Молокова.

Молодой человек сообщил, что владельцы ночного клуба нарушали трудовые права работников, задерживали заработную плату. Да и на кухне были серьезные проблемы: санитарные нормы и правила не соблюдались, пожарная безопасность — тоже.

Информация подтвердилась. Проверяющие нашли грязь, годами не размороженные холодильники. Часть продуктов неизвестного происхождения, ветеринарные документы отсутствовали на значительную долю продукции. Около 10 кг еды хранились с истекшими сроками годности, а свыше 30 кг замороженных ягод не имели надлежащей маркировки.

По требованию прокуратуры уничтожено 90 кг просрочки из пищеблока.