В красноярском ночном клубе посетителей угощали сомнительной просрочкой. Прокуратура устроила проверку и нашла много нарушений. Как рассказали в ведомстве, сигнал поступил от бывшего сотрудника заведения, которое расположено на улице Молокова.
Молодой человек сообщил, что владельцы ночного клуба нарушали трудовые права работников, задерживали заработную плату. Да и на кухне были серьезные проблемы: санитарные нормы и правила не соблюдались, пожарная безопасность — тоже.
Информация подтвердилась. Проверяющие нашли грязь, годами не размороженные холодильники. Часть продуктов неизвестного происхождения, ветеринарные документы отсутствовали на значительную долю продукции. Около 10 кг еды хранились с истекшими сроками годности, а свыше 30 кг замороженных ягод не имели надлежащей маркировки.
По требованию прокуратуры уничтожено 90 кг просрочки из пищеблока.